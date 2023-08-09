高雄左營9日凌晨2時許發生一件死亡車禍，圖為車禍現場。（翻攝照片／林瑞益高雄傳真）

又見酒駕釀禍。高雄26歲蔡姓男子於今（9）日凌晨2時在左營區左營大路與店仔頂路口追撞一輛停等紅燈的雙載機車，此事故導致機車騎士55歲陳男傷重不治。肇事的蔡男也受傷送醫，警方將朝公共危險致死罪偵辦。此事故造成1死兩傷。

左營分局舊城派出所於9日凌晨2時31分許獲報，在左營區左營大路與店仔頂路口發生交通事故，立即派人前往處理。

經查現場是26歲蔡男駕駛自小客車，沿左營大路北向南行駛至事故地點時，追撞當時正停等紅燈的重機車，機車由55歲陳男騎乘，搭載友人46歲周女，因此肇事。

事故後蔡男臉部、右腳撕裂，送醫院救治；陳男頭部出血、左腿骨折，身體多處擦挫傷，送醫院急救後不治；周女左腳、骨盆受傷、脾臟出血，送醫院救治。另因蔡男受傷無法實施吹氣酒測，經抽血檢測達199mg／dl，換算酒測值0.99mg／l，警方將依公共危險致死案移送偵辦。

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