屏東警方15日10時44分接獲民眾報案指出，長治鄉永興路段發生自小客翻車事故，初步調查發現，嚴姓男子駕駛自小客車沿永興路西向東直行，在變換車道超車時，與對向機車發生碰撞後，失控撞到路邊電線桿導致車輛翻覆，所幸2人皆無生命危險，詳細事故正在釐清。
警方表示，40歲嚴姓男子在事故後並無受傷，22歲郭姓機車女騎士經送醫院治療，雙腳骨折，無生命危險，雙方酒測值均為零。
屏東警分局呼籲，用路人於行車時務必注意前方路況，遵守交通規則，以維護其他用路人行車安全。
屏東警方15日10時44分接獲民眾報案指出，長治鄉永興路段發生自小客翻車事故，初步調查發現，嚴姓男子駕駛自小客車沿永興路西向東直行，在變換車道超車時，與對向機車發生碰撞後，失控撞到路邊電線桿導致車輛翻覆，所幸2人皆無生命危險，詳細事故正在釐清。
警方表示，40歲嚴姓男子在事故後並無受傷，22歲郭姓機車女騎士經送醫院治療，雙腳骨折，無生命危險，雙方酒測值均為零。
屏東警分局呼籲，用路人於行車時務必注意前方路況，遵守交通規則，以維護其他用路人行車安全。
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