屏東縣截至20日累計21例登革熱本土確診病例，當中萬丹鄉17例、潮州鎮2例、屏東市及竹田鄉各1例，縣府為鼓勵醫療院所加強通報，繼先前祭出通報100元獎勵後，21日起通報後經疾病管制署確診，縣府再加碼每案500元商品券獎勵。

縣府指出，經持續加強查核高風險區域及髒亂點清除，擴大社區動員環境整頓後，自16日起無新增病例，但風險尚未解除仍須持續監測，因此為鼓勵醫療院所加強通報，除現有通報的100元獎勵外，自21日起通報後經疾病管制署確診，縣府再加碼每案500元商品券獎勵。

衛生局表示，登革熱從發病前1天到後5天都有傳染力，會透過斑蚊叮咬而擴散登革熱病毒，「隱藏」在社區內的病患若能快速被通報，有助於衛生單位即時防治，就能避免疫情快速擴散，提醒民眾如有發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛、出疹等登革熱疑似症狀，請盡速前往就醫，也請醫師加強詢問就診者TOCC（旅遊史、職業史、接觸史、群聚史），並適時使用登革熱NS1快篩試劑輔助診斷及早通報。