前考試院長關中。（資料照片）

前考試院長關中3日接受資深媒體人趙少康專訪時表示，他當年到美國念書，美國是一個富有、強大的國家，但現在變了，債台高築、貧富不均，且社會極度分裂，中產階級在消失。他解讀，美國於2001年發生「911事件」，從此在中東征戰20年，沒有想到這20年中國大陸發展突飛猛進，大約在2030年會趕上美國。

前考試院長關中3日接受資深媒體人趙少康《少康上線啦》專訪，趙少康好奇問道，那個時代，留學生原來對美國印象非常好，為何現在有改變？關中直言，因為美國變了！當年到美國念書，心目中的美國是一個富有、強大，為世界和平做出貢獻，且二戰後國際局勢也是美國一手建造的。但是幾十年過去之後，美國變了，不但債台高築、貧富不均，且社會極度分裂，民主共和兩黨鬥得不可開交。

關中提到，當年「後冷戰時期」，美國是全力推動全球化，尤其在柯林頓總統時代。現在全球貿易超過100兆美元，美國則是反全球化，因為美國社會從全球化得到好處的是少數人，大約15到25％之間；剩下的75％到85％之間，是全球化的受害者。且中產階級在消失，美國人口才3億3千多萬人，光2021年中產階級就消失4500萬人。

關中認為，為何川普這麼受歡迎？因為他代表美國大多數沒有在全球化得到好處的人，甚至是受害者，憤慨不滿的心情造成反體制的現象，川普講出這些人的心聲。而美國這種現象，目前也看不出來盡頭，也不知道有什麼善策。這對美國外交來說，是很危險的，會走向民粹極端主義。

關中回顧，蘇聯在1991年解體之後，美國認為自己不可一世，結果2001年發生「911事件」，美國從此在中東征戰20年。沒有想到這20年中國大陸發展突飛猛進，2010年超過日本成為世界第2大經濟體，經濟成長也直逼美國，大約在2030年會趕上美國。增長速度之快，讓美國害怕。

關中指出，中國大陸近年來，一年的大學畢業生1100萬人，理工科畢業生有600萬人，印度的理工科畢業生為35萬人，而美國理工科畢業生只有7萬人。雖然中國大陸諾貝爾獎得主不多，但工程師多，做實事的人多。

關中強調，台灣不論哪個黨執政，為了台灣的生存、安全、和平、人民的幸福，台灣一定要主動做一個決定，自己的生命不能交給別人。美國把台灣綁架當人質，跟中國大陸討價還價，只要台灣執政者說不打仗，主張以和平方式解決問題，可以幫美國及中國大陸解套，對世界貢獻很大！