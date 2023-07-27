AI Server等高階材料開始出貨，讓台光電獲利大進補，第2季合併營收為91.8億元，季增24.75%，合併毛利率27.51%，季增6.15個百分點，年增4.5個百分點，稅後盈餘達10億元，季增1.08倍，單季每股盈餘為3元；累計上半年合併營收為165.39億元，年減16.89%，合併毛利率為24.77%，年增0.78個百分點，稅後盈餘為14.79億元，年減38.5%，每股盈餘為4.45元。

展望下半年，台光電表示，美系大廠第3季將推出新手機、傳統旺季的需求可期；基礎設施類產品屬於企業支出，需求比較不受到景氣的影響，在AI server需求持續提昇、新伺服器平台出貨的帶動下，台光電對今年營運抱持審慎樂觀的態度，出貨量可逐季增加。

台光電第2季財報亮眼，外資最新報告全面喊「買進」，其中一家美系外資將台光電2023年到2025年每股盈餘上調3%到9%，給予「買進」評等，並重申目標價為450元；另一家美系外資則給予「建議買進」評等，目標價由400元上調至500元。

亞系外資最新報告指出，受惠於強大的AI伺服器和400G交換機需求，台光電第2季財報優於預期，預期在AI產品不斷增長推動下，第3季利潤率將進一步攀升，上調台光電2023到2025每股盈餘預估13%～34%，將評等上調至「買進」，目標價由300元上調至480元；至於澳系外資最新報告則上調台光電2023年/2024年/2025年每股盈餘40%/52%/58%，並將目標價調高至433元。