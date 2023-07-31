日系外資表示，聯發科上週五的法說會大部分討論都是圍繞著AI(人工智能)的貢獻，但假設排除智慧手機SoC(系統單晶片)中的AI功能，其實現在的貢獻幾乎為零，所以要從長遠來看，聯發科如何從人工智能中受益，預計人工智能、ASIC(客製化晶片)、汽車等對聯發科出現實質貢獻可能要到2025年以後。

日系外資表示，聯發科股價其實從年初至今表現均不佳，主要是市場投資人反覆測試觸底的過程，儘管聯發科釋出的第三季財測略為保守，但隨著庫存消化到年低趨於尾聲後，預估聯發科第四季基調非悲觀。此外，聯發科上半年5G/4G SoC出貨量偏低，故對下半年或是年底的重建庫存是具有意義的，聯發科的庫存已經從高點持續下滑，預計聯發科庫存在下半年將會進一步再下降，回到80~90天的庫存理想天數，有鑑於上述推論，將聯發科目標價由670元調升到740元、評等維持中立。

另一家日系外資表示，和許多晶片業者一樣，聯發科對第二季業績表現給予樂觀肯定，但卻對於第三季釋出悲觀指引，只是，在宏觀經濟狀況下，目前客戶、通路對於補貨依舊顯得猶豫不決，但這並不影響聯發科預期下一個盈利週期將從第四季度開始，並實現強勁復甦直至2024年，因此，將聯發科目標價由840元調降到800元、評等維持買進。