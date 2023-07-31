聯發科第二季財報大致符合市場與法人圈預期，第二季毛利率47.5%，季減0.5個百分點，年減1.8個百分點，稅後淨利季減5.4%，年減55.0%至160億元，每股淨利為10.07元。

儘管現階段智慧型手機市況依舊不佳，但市況和市場情緒已觸底，預期2024年逐漸看到改善，尤其伴隨下半年加速庫存管理，將減輕聯發科產品均價和競爭壓力。另外，聯發科今年在旗艦市場表現穩健，出貨量和營收依規劃持續增加，多款搭載天璣9200+的智慧手機得到市場熱烈迴響，在第三季度貢獻穩健的營收，不僅如此，最新一代的旗艦SoC將在未來幾個月內推出，將進一步提升整體性能，並整合最新的APU，具有在終端設備上執行生成式AI的能力，期望終端智慧手機將在今年年底前上市。

展望聯發科第三季，預估單季營收落在1021億至1089億元，季增4%至11%，年減23%至28%，毛利率將約45.5%至48.5%，儘管聯發科預估第三季營收較為疲軟，但也可以解讀為，聯發科持續為平衡營收與市佔率之策略，而非僅為了防止市佔率流失而降價之策略是有效的。

聯發科長期將受惠於邊緣AI運算趨勢，雖然行動AI運算佔聯發科營收和獲利比重尚未顯著，但邊緣AI運算將需要更強大之AI加速器和AI引擎/TPU等零組件，以就近及遠程執行特定邊緣AI運算應用。長期而言，這將驅動行動SoC矽含量顯著成長，並助益整體行動與IoT產品均價且改善結構性獲利能力，以及增強聯發科在Smart mobile computing業務之價值。聯發科還有望受益於邊緣AI運算所驅動的智慧型手機產品升級/換機週期之潛在加速。