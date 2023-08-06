北台灣有感！13：12宜蘭規模4.5地震 新北宜震度2級 13:232023/08/06 中時新聞網 莊楚雯 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 北部有感！13：12宜蘭規模4.5地震 新北宜震度2級。(翻攝自氣象局) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 氣象局地震報告顯示，今天下午1點12分宜蘭南澳鄉發生規模4.5地震，深度64.9公里，震央在宜蘭縣政府南南東方16.7公里，位於宜蘭縣南澳鄉，各地最大震度新北市、宜蘭縣2級，花蓮縣、新竹縣、台中市、桃園市、南投縣、新竹市1級，整個北台灣都有感。 半小時連5震「都在同地區」！最大震度4級 樹林凌晨氣爆7旬翁送醫急救 疑不滿「這事」竟引爆瓦斯 宜蘭凌晨2時高溫36.1度！ 氣象站解釋「罕見」異象 #地震 #宜蘭 #規模4.5 #南澳鄉 #新北 也許您會感興趣 推薦閱讀 2023新北市兒童藝術節登場 「紙風車劇團」拉開序幕 20:272023/08/05 寶島 中南部劇烈雨彈狂炸！氣象局啟動「大規模豪雨作業」 12:252023/08/04 生活 新北輔導企業數位轉型 盼達2年100家目標 11:272023/08/04 生活 投資詐欺被騙555萬元 還扮可憐「情勒」150萬元 被害人醒悟報警 19:232023/08/05 社會 以天籟角逐冠軍 原住民族傳統歌謠比賽 在三重登場 22:102023/08/05 生活 山東近10年最大地震 規模5.5強震致74房屋倒塌 08:442023/08/06 兩岸 明仁會「插乾股」砸店 T1聯盟新人簡賀宇上銬移送畫面曝光 15:122023/08/04 社會 新北捷運年度徵才開跑 應徵條件、職缺看這裡！ 15:582023/08/04 生活 結緣新北消防局 艋舺龍山寺再捐約900萬元消防器材 13:332023/08/05 生活 新北開辦高中生品牌影響力營隊 培養學生展現自我 13:472023/08/06 生活 歷年最大筆捐贈 新北消防局獲龍山寺贈20套「破門神器」 12:192023/08/05 寶島 「行動柑仔店」開進八里愛心教養院 院生興奮購買喜愛零食 20:212023/08/04 寶島 小小農夫體驗割稻 汐止農會傳承農村記憶 13:542023/08/05 生活 歡慶父親節 新北漁市滿額享88折、贈海鮮 14:032023/08/05 生活 賴清德赴三重義天宮參香 余天當面再提「想當不分區」 12:492023/08/05 政治 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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