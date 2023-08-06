氣象局地震報告顯示，今天下午1點12分宜蘭南澳鄉發生規模4.5地震，深度64.9公里，震央在宜蘭縣政府南南東方16.7公里，位於宜蘭縣南澳鄉，各地最大震度新北市、宜蘭縣2級，花蓮縣、新竹縣、台中市、桃園市、南投縣、新竹市1級，整個北台灣都有感。

半小時連5震「都在同地區」！最大震度4級
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