氣象局地震報告顯示，高雄市桃源區18時24分發生規模4.2地震，地震深度5公里，震央在高雄市政府東北方98.4公里，各地最大震度台東3級；高雄市、嘉義縣、花蓮縣2級；雲林縣、台南市、南投縣、彰化縣、台中市1級。

地牛翻身！10：02東部外海規模4.9地震 最大震度2級
就是狂！ 捐血190次 熱血台電人霸氣喊：只差器官沒捐
EMSC：土耳其東部地震 規模5.2
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