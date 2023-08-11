地牛翻身！18：24高雄規模4.2地震 最大震度3級 18:382023/08/11 中時新聞網 陳駿碩 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 （圖／氣象局） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 氣象局地震報告顯示，高雄市桃源區18時24分發生規模4.2地震，地震深度5公里，震央在高雄市政府東北方98.4公里，各地最大震度台東3級；高雄市、嘉義縣、花蓮縣2級；雲林縣、台南市、南投縣、彰化縣、台中市1級。 地牛翻身！10：02東部外海規模4.9地震 最大震度2級 就是狂！ 捐血190次 熱血台電人霸氣喊：只差器官沒捐 EMSC：土耳其東部地震 規模5.2 #地震 #高雄市 #地牛翻身 也許您會感興趣 推薦閱讀 花蓮金針花海綻放 玉里分局公布賞花交管時間 15:502023/08/11 生活 高雄保母帶孩童出門撿回收 社會局回應了 16:392023/08/09 社會 品觀點｜「雄青職造所」打造港都就業平台 邀職涯達人接力開講 11:302023/08/10 生活 進駐楠梓園區！台積電設2奈米廠 計畫2025年量產 12:512023/08/09 財經 「總統本人去沒用！」揭李登輝921勘災帶1物 郭正亮狠酸小英 15:572023/08/09 政治 品觀點｜打狗祭「雄者榮耀」超豪華卡司 滅火器等13組樂團陣容堅強 15:342023/08/09 生活 綠委不連任仍心繫選情 劉世芳喊：高雄8席立委全上 19:172023/08/08 政治 爆改機車太蝦趴遭警方盯上 遇盤查一開口下場慘了 09:162023/08/11 社會 日本北海道地震 規模6.0 10:422023/08/11 國際 品觀點｜高市舉辦國際青年圓桌論壇 激盪理想城市藍圖 11:482023/08/09 寶島 品觀點｜「蓮潭小農市集」FUN暑假 免費暢遊漂浮水樂園涼爽一下 13:232023/08/09 生活 品觀點｜提升美學創意 高市青年局延攬名師5大主題課程免費上 17:452023/08/08 寶島 影》韓9樓工地崩塌！2越南移工遭活埋喪命、4人傷 13:392023/08/09 國際 機車考照魔王題前10名出爐！87％考生竟都死在「這題」選擇題 00:242023/08/10 生活 「父」幼日 育兒之路不分彼此 08:302023/08/08 寶島 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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