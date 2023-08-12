今年展出的作品之一，王怡璇《霓光動物園》。（景觀處提供）

透過藝術裝置燈光、夜景光環境營造，點亮北海岸的夜空。（景觀處提供）

由新北市府打造，結合北海岸地景、人文的「2023北海潮與火」今起點亮北海岸夜空，今年由5組根據在地地形特色與水文氣候延伸的作品，橫跨金山區中角灣國際衝浪基地、中山溫泉公園以及萬里區大鵬足湯公園等3個展區，為新北打造極具地方特色的觀光活動。

新北市景觀處表示，今年展出的5組作品包括LUA RIVERA《WAVE》、王怡璇《霓光動物園》、朱銘美術館《青農火》、丁建中《Flip》及禹禹工作室《初始》，搭配光環境營造，帶民眾看見北海岸的夜景及獨特風情，今年更以「青農」為主題，集結潮8青農分享會-五感體驗活動、青農火BBQ派對以及浪潮市集等，展現新北豐富的農業力。

活動於今晚7時的開幕式正式揭開序幕，由知名火舞團「即將成真」結合活動主題「青農」元素帶來《燃薪交匯：青農火的永續饗宴》的精彩演出。為了讓到訪的民眾觀看演出能夠大飽眼福，今年4場次演出時間均較過去延長將近20分鐘。

除了活動中最具代表性的火舞秀外，今年活動從即日起到9月2日止，每個周六晚間，在中角灣國際衝浪基地還有青農火BBQ派對與浪潮市集，除了欣賞震撼感官的火舞表演外，還能大啖當地青農食材，每場次僅開放100人參加，明日中午12點開放30個網路報名名額，其餘70個名額為現場報名，每人每梯次180元，詳細訊息可至活動官網查詢。

新北市副市長朱惕之出席開幕式表示，北海潮與火至今邁入第4個年頭，該活動起源於新北重要的「北海夜金閃閃」及「青春山海線」政策，以以北海岸地區作為主要辦理地點，結合地方特色，串連周邊觀光遊程，為新北市打造具有延續性與特色姓的地方觀光活動，同時帶動地方產業。

本屆火舞團舞者打破舞台框架，利用火舞向觀眾展現本市豐富的農業文化與火的獨特魅力，舞者間相互傳遞火焰，比喻青農返鄉、將個人之力匯聚成群體匯聚的「青農火」，火種就像薪傳種子，象徵永續傳承、向下扎根，也帶出活動主軸。

另外，去年的活動以及相關作品也獲得多項國內外大獎的肯定，如活動本身去年獲得台灣卓越獎銀獎，藝術裝置作品《月與火》更勇奪「2022美國繆斯設計大獎」雕塑設計銀獎，讓該活動成為新北甚至全台具有國際能見度的年度重要大型活動之一。