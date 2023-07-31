富邦媒旗下通路包含momo購物網、電視購物及型錄，富邦媒第2季合併營收約262.1億元，年增4.3%，創下歷年同期新高，單季營業淨利達10億元，歸屬於母公司業主稅後純益達8.4億元，單季每股盈餘3.85元；累計上半年合併營收達513.3億元，較去年同期增加6.8%，營業淨利達20.9億元，營業淨利率4.1%，歸屬於母公司業主稅後純益達17.3億元，每股盈餘7.92元，年增4.3%，還原一次性損益每股盈餘年增率則為8.3%。

展望第3季，富邦媒表示，「節慶商機」及「暑期商機」持續噴發可望為營收獲利再添動能。

美系外資最新報告因重新開放後線上消費正常化程度低於預期，且為刺激購買頻率增加營銷費用，將富邦媒2023年/2024年每股盈餘下調7%/11%，給予「建議買進」評等，但將目標價由930元下調至770元；另一家美系外資及1家日系外資分別給予富邦媒「買進」評等及「優於大盤表現」評等，目標價均為800元。