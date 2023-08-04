正德表示，今年上半年度獲利為較去年同期減少，主要是去年同期航運景氣飆升，業績基數較高，另外，去年度高價處分舊船挹注業外收益，及今年度估列上半年度0.92億元營所稅所致。

船隊規畫方面，正德於2021年訂購6艘4萬噸輕便型高規格節能減碳散裝貨輪（Handy/40,000 DWT），已於今年上半年度如期交付，由日本新來島造船株式會社所打造2艘環保節能新船，分別與日本及加拿大國際性大型航商簽訂5年長約，接船同時交船給租家加入營運認列收入，下半年度尚有2艘環保節能新船陸續交付，預計今年逐季加入的4艘新造環保節能船貢獻的營收可填補去年處分船舶後所產生的營收缺口。截至目前為止，正德船隊達到16艘，正德逐步處分舊船加入環保節能新船進行船舶汰舊換新，保持船隊競爭力。

散裝航運市況今年上半年低迷不振，大陸經濟復甦力道不如預期，俄烏戰爭、歐美通膨與升息、政治地緣關係緊繃等因素干擾，都打亂散裝航運的運輸需求與路線，紛紛尋找替代來源，增加散裝船運力需求的不確定性，BDI（波羅的海乾散裝貨指數）自4月一路下滑，7月平均為1,040點，8月截至2日BDI為1,123點；在通膨緩和以及看好大陸政府表態將調整優化房地產政策、美國等擴大基礎建設、房地產市場，帶動整體經濟動能活絡刺激經濟成長，推升散裝原物料貿易需求，帶動指數與運價走揚，正德預期航運景氣下半年有逐步回升的機會，近年來散裝新造船舶數量偏低，且環保法規實施後造船成本比較高，造成節能船舶的供給缺口擴大，對後市審慎樂觀。