主要稅目別變動，7月實徵淨額與上年同月比較，以營利事業所得稅及綜合所得稅各減少3070億元及2069億元較多，而證券交易稅增加81億元。累計1至7月實徵淨額與上年同期比較，以綜合所得稅增加1026億元、營利事業所得稅增加722億元較多，而土地增值稅減少170億元。

稅收創高項目，7月單月有印花稅，累計前7月有總稅收、關稅、營所稅、綜所稅、營業稅、房屋稅、牌照稅、印花稅。

證券交易稅方面，股市受到AI題材延燒，7月及累計1至7月上市櫃股票平均每日成交值為4592億元、3258億元，分別較上年同期(2713億元、3196億元)增69.3%、2.0%。而7月證交稅實徵淨額223億元，較上年同月增加81億元(+57.1%)，呈現連續三個月上揚，單月增加金額、幅度都是20個月以來新高；累計1至7月實徵淨額1068億元，較上年同期減少26億元(-2.3%)。

營利事業所得稅，7月實徵淨額80億元，較上年同月減少3070億元(-97.4%)，主因去年結算申報期限延長至6月底，部分稅款實際入帳時間遞延至7月，基期較高所致；累計1至7月實徵淨額7881億元，較上年同期增加722億元(+10.1%)，主因結算申報自繳稅款增加。

綜合所得稅，7月實徵淨額78億元，較上年同月減少2069億元(-96.4%)，主因結算申報期限與上年不同，造成稅款入帳時間落差所致；累計1至7月實徵淨額5298億元，較上年同期增加1026億元(+24.0%)，主因結算申報自繳稅額、利息及盈餘分配所得扣繳稅款增加。