AI伺服器浪潮興起，由於CCL在AI伺服器產值是一般型伺服器的6倍，對銅箔基板廠的營收及獲利可說是大進補，吸引國內銅箔基板廠積極搶進。

台燿近幾年將產品重心放在低損耗Low Loss相關產品，高階材料產品已陸續通過客戶端認證，並於今年第1季開始出貨，目前台燿尚有許多產品進行關鍵認證中，預計下半年到明年可望陸續發酵。

據了解，目前台燿最高階極低損耗產品已於第1季出貨給AI伺服器，約佔今年第1季營收1%到2%，該客戶今年第3季訂單量將進一步增加，有機會讓營收及利潤更好，且其UBB材料產品亦已通過全球最大AI伺服器供應鏈認證，現在正在處理該客戶的OAM資格認證進度，目前進展順利，台燿目標是今年下半年稼動率達到70%。

日系外資最新報告認為台燿是AI伺服器受益者，預期台燿2022年到2025年台燿的獲利年複合成長率為21%，由於產品組合改善，台燿毛利率將由今年的19.4%，於2024年到2025年攀升至22.9%及23.3%，給予台燿「買進」評等，目標價為148元。