亞泰9日參加櫃檯買賣中心業績說明會，擺脫第1季營運不佳，亞泰營運從第2季回升，第2季合併營收約10.07億元，季增率15%，營業毛利約1.8億元，季增率25%，主要是因營收成長及規模經濟效益，毛利率提升所致，營業利益約1.29億元，季增率30%，稅後盈餘約1.54億元，季增率78%，為歷年同期次高，主係台幣及人民幣兌美金貶值產生匯兌收益3700萬元，以及利息收入2000萬元挹注所致，單季每股盈餘2.12元。

吳淑品表示，全球經濟及終端客戶需求疲弱，過去客戶會告訴我們今年整體數量多少，每個月再滾動式做出貨計畫，今年以來客戶相較之前都比較保守，年初客戶發現市場有庫存，且需求疲弱，加上整體經濟不如預期，下單保守。

亞泰上半年合併營收約18.86億元，營業毛利約3.24億元，營業利益約2.28億元，稅後淨利約2.4億元，亦為歷年同期次高，每股盈餘3.31元。

吳淑品指出，目前客戶對第3季及下半年維持比較保守狀況，預估第3季營收將較去年同期下滑1成，但獲利可望維持第2季水準；對亞泰來說，主要營運成長動能主要來自於三個面向，在產品面，亞泰產品應用範圍廣泛，包括掃瞄、辨識、儲存及傳訊功能的產品都可以使用影像感測器，公司也開發工業檢測用產品，包括：太陽能板、紡織布料、車用電池銅箔等檢測，目前已獲得歐洲大廠認證到最後階段，預估第3季底、最慢第4季可望開始出貨並貢獻業績，公司在在研發面也會聚焦高毛利利基型產品，希望對毛利率有幫助。

在營運效率方面，吳淑品表示，亞泰擁有大陸深圳廠及緬甸眉苗工業區廠，年產能已衝至3800萬套，其中深圳廠最大月產能為190萬套，緬甸廠為130萬套，由於緬甸廠已達經濟規模效益，且緬甸當地人工成本較便宜，深圳與緬甸兩廠可以相互運用，對公司有正面助益，尤其是最近客戶不斷探討可否增加緬甸生產，未來營運效率可逐步提升。