伯鑫公司主係從事工業級活動扳手及鉗類產品之研發、生產及銷售，暨一般手工具產品之買賣等，董事長為趙秀月，推薦證券商為國泰證券及玉山證券，申請時資本額1億6500萬元，伯鑫公司111年合併營業收入為9億442萬元，稅後淨利為1億8082萬6000元，每股盈餘為10.92元；112年上半年度合併營業收入為4億2228萬2000元，稅後盈餘為7032萬9000元，每股盈餘為4.25元。