竣邦-KY主係從事機能布之設計開發及銷售，董事長為高振芳，推薦證券商係台新證券及中國信託證券，申請時資本額2億4469萬9000元；竣邦-KY 111年合併營業收入為11億6350萬3000元，歸屬於母公司業主之稅後淨利為5643萬7000元，每股盈餘為2.28元；112年第1季合併營業收入為2億9322萬5000元，歸屬於母公司業主之稅後淨利為640萬9000元，每股盈餘為0.26元。