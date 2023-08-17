法國外貿銀行亞太區首席經濟學家艾西亞表示，雖然消費的周期性反彈幫助台灣避免了第二季GDP再次陷入衰退，但全球需求疲軟帶來的壓力仍然顯而易見。作為全球電子產品和半導體供應鏈中必不可少的一環，台灣的總體表現也反映了這些行業在全球的表現，從中可見短期前景仍不理想。

艾西亞認為，台灣目前的主要問題是由於庫存過多以及需求非常低迷，導致去庫存周期很長。新冠疫情爆發後，供應不足成為主要問題，因此全球製造商紛紛保留更多庫存以防生產中斷。急於獲得和囤積的晶片在需求放緩之際，反而造成庫存過量的現象，尤其升息仍影響著電子產品銷售。

這個問題看起來不複雜，但不容易量化。因此，法國外貿銀行發布了「法國外貿銀行亞洲電子產品庫存壓力指標」，追蹤台灣、日本和韓國的出貨量和庫存成長之間的差距。報告顯示，最新一輪的去庫存周期早在2022年3月就已經開始，估算缺口在30%或以上。2022年第三季情況有所改善，但隨後再次惡化。整體而言，這是自2000年以來最長的去庫存周期：截至2023年5月已有15個月，隨著新一輪的去庫存，亞洲電子製造業面臨壓力正在上升。

在法國外貿銀行追蹤的幾個市場中，韓國去庫存壓力持續最長。2023年7月，韓國半導體出口下降幅度甚至比去年同期擴大至-33%，同期台灣和日本為-12%。這可以歸因於韓國晶片製造商在記憶體方面的實力更勝，過剩供應進一步集中，以及記憶體價格（DRAM和 NAND）的下滑。

整體來說，台灣經濟不景氣的癥結在於出口，而多個以製造業為主的亞洲市場均面對同樣的問題。法國外貿銀行認為，跨市場庫存壓力指標表明，復甦可能會延遲至2023年底。