2023高雄第二屆亞洲太平洋青少年沙灘巧固球錦標賽19日進行大會第2天賽程，地主中華A隊都以全勝戰績先抱U12男、女生組和U15女生組3組冠軍。

19日是大會3天賽程中賽事最緊湊的一天，從上午8點就開始進行比賽，U18、U15和U12男女生共6組完成多達33場賽事，一路打到晚上繼續挑燈夜戰才打完，其中U12男、女生組和U15女生組率先決出冠軍，都被地主中華A隊以全勝戰績先抱走3冠。

其中最特殊是U12男生組中華A隊以雲林麥寮國小為主，先以48比27打敗新加坡，再以44比13打敗香港，在3隊中以兩戰全勝封王，U12男生中華A隊球員賽後還高舉寫著「力拼到底，麥寮國小！」的布條合照，U12男生中華A隊教練洪嘉宏說：「球員表現很棒，我打80分！這批球員很可愛，大多數都是國小應屆畢業生，本來我想休息一下，但他們卻主動來要我訓練，畢業典禮結束第2天就開始練習，他們都想在國小巧固球生涯最後一戰有好的表現。」

U12男生組中華A隊大多數球員在打完這次比賽後，因為雲林縣內沒有國中巧固球隊，使得這批麥寮國小畢業後升到國中都將沒辦法再練巧固球，這批球員未來不是唸書或是轉運動項目又或者是到有一般社團的學校就讀，隊員楊秉諺表示：「我國小畢業後準備到嘉華國中籃球隊，我已經跟他們練了3個禮拜，不打巧固球雖然可惜，但也沒有辦法。」主攻手林育聖也說：「準備到麥寮國中繼續學業，但學校沒有巧固球校隊，媽媽要我專心唸書，未來最多就打打縣內比賽。」

U12女生組以北市民生國小為主的中華A隊也是面臨國中就要以課業為主、放棄巧固球的不捨心情，教練曾和文對球員最後一戰的表現滿意，感動表示：「球員攻擊速度變快、默契愈來愈好，幾乎是人到球到，攻擊的銜接做得很到位。」

U12男生組以麥寮國小為主的中華A隊打完國小最後一場比賽後合照。（國際巧固球總會提供）