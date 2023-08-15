學生參賽前積極練習，校方也邀請多名業界專家進行指導。（南開科技大學提供／楊靜茹南投傳真）

學生參加餐飲挑戰賽奪5面金牌，校方認為學生創意巧思及細膩手法，獲國際評審青睞，相當不簡單。（南開科技大學提供／楊靜茹南投傳真）

南開科技大學的餐廚食藝社參加「2023國際亞洲餐飲挑戰賽(IAFBC)」，該賽事有13國、共544名選手參賽，參賽學生在A1主菜展示、A2開胃菜展示共奪5面金牌。校長江昭龍說，學生參賽前積極練習，校方也邀請多名業界專家進行指導，搭配學生的創意巧思及細膩手法，獲得國際評審青睞，相當不簡單。

國際亞洲餐飲挑戰賽(IAFBC)以往都在韓國釜山舉行，被視為廚藝界盛事之一，中華餐旅文化交流協會首度爭取「2023國際亞洲餐飲挑戰賽」在台灣新竹縣登場，盼透過賽事展現台灣餐飲文化軟實力，吸引13國、共544名選手切磋廚藝，南開科大餐飲管理系系主任許志滄率南開餐廚食藝社學生參賽。

許志滄說，挑戰賽包括：主菜展示、開胃菜展示、團體開胃菜、團體節慶甜點、精緻甜點、刀工競賽、花式調酒、咖啡拉花等項目，評審團依照專業領域嚴謹評分，南開餐廚食藝社參賽選手游翔宇、黃心怡、蔡溥祐、李宗宸在A1主菜展示項目奪得金牌，而蔡溥祐則在A2開胃菜展示項目獲得金牌，為校爭光。

校長江昭龍表示，學生參賽前積極練習，校方也邀請業界專家、有國際比賽經驗的教師進行指導，搭配學生的創意巧思及細膩手法，獲得國際評審青睞，相當不簡單。

副校長楊肅正強調，鼓勵並支持學生參與國內外各項廚藝競賽，除可精進自身廚藝技能，更可擴展國際廚藝視野，增強競爭力與就業能力。