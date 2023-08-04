鳳凰2023年上半年合併營收8.61億元、年增近17.71倍，營業利益0.76億元，較去年同期虧損0.3億元顯著轉盈，雙創近4年同期高。毛利率雖降至17.93％的近4年同期低，但營益率跳升至8.9％，一舉改寫同期新高。

鳳凰上半年營收規模顯著復甦、本業營運轉虧為盈，雖然業外受提列海外基金減損的一次性因素影響，歸屬母公司稅後淨利0.57億元、每股盈餘0.79元，仍較去年同期虧損0.39億元、0.59元顯著轉盈。

以此推算，鳳凰第二季合併營收5.13億元，季增47.08％、年增達20.72倍，登近3年半高。毛利率雖降至16.14％的近3年半低點，但營業利益0.42億元，季增22.36％、較去年同期轉盈，創近15季高，營益率8.22％、為近11年同期高點。

在營收規模顯著復甦、本業獲利同步回升，配合業外轉虧為盈挹注，鳳凰第二季歸屬母公司稅後淨利0.66億元，較首季及去年同期分別虧損0.08億元、0.42億元顯著轉盈，每股盈餘0.91元，雙創近15季高點。

鳳凰表示，疫後旅遊市場逐步復甦，上半年團旅以歐洲、日本及東南亞恢復速度較快，整體營收已恢復疫前逾6成。展望後市，受惠第三季暑假旺季、郵輪包船挹注，以及各地秋季賞楓行程、公司行號獎旅包團及10月起的日本鳥取包機，有望持續帶動下半年營運成長。

由於市場預期下半年營運更旺，有助旅遊業營運超越疫前表現，鳳凰營運聚焦5大策略，除了持續擴大徵才、滿足人力需求，並配合航線恢復，完成全線產品上架外，同時針對高端旅遊市場，增加歐洲金鳳凰、歐洲河輪、南極郵輪、北歐及美加地區賞極光等產品。

投顧法人認為，鳳凰在海外旅遊復甦、費用控管得宜下，第二季本業表現符合預期。不過，由於毛利率較高的國旅比例續降，且航空運量後續票價競爭風險升溫，認為鳳凰獲利後續下修風險升溫，對此將評等自「買進」調降至「中立」，目標價自115元調降至90元。