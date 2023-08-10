柏文第二季合併營收創10.64億元新高，季增11.97％、年增27.26％。營業利益0.47億元，季增近12.52倍、年增近1.75倍，毛利率、營益率「雙升」至24.46％、4.51％，歸屬母公司稅後淨利0.29億元，較首季顯著轉盈、年增達5.79倍，每股盈餘0.39元，均創近5季高。

累計柏文上半年合併營收20.14億元，年增15.78％、創同期新高。惟營業利益0.51億元，年減達54.69％、為同期第三低。毛利率、營益率降至22.21％、2.56％，歸屬母公司稅後淨利619萬元、年減達90.78％，每股盈餘0.08元，均為僅次於2021年的同期次低。

柏文第二季健身及娛樂服務營收6.14億元，季增11.06％、年增28.14％。教練課程的運動保健服務營收4.13億元，季增15.38％、年增32.08％。僅一次性收取的入會費營收0.27億元，季減13.25％、年減26.56％。

累計柏文上半年健身及娛樂服務營收11.67億元、年增16.94％，教練課程的運動保健服務營收7.72億元、年增17.52％，僅一次性收取的入會費營收0.59億元、年減18.2％。獲利顯著衰退，主因首季受展店費用及折舊增加、認列可轉債賣回評價損失等因素拖累而轉虧。

柏文表示，隨著疫情趨緩後健身需求回溫，「健身工廠」會員人數已連13月成長，帶動第二季健身及娛樂服務、運動保健服務營收顯著雙位數「雙升」，顯示民眾對健身的需求雖非報復性反彈，但呈現穩定顯著成長態勢。

柏文認為，健身市場的持續成長來自全年齡民眾的運動需求，面對全球高溫頻破紀錄，台灣同樣炎熱，近期又因颱風影響豪雨不斷，極端氣候及空氣污染使戶外環境確實不適合民眾從事運動，必將帶動消費者對室內運動的需求全面增溫。

截至7月底，「健身工廠」全台共有69處據點。展望後市，柏文下半年將持續拓點，其中高雄市光華廠已於7月16日開幕，預售中的宜蘭縣羅東廠預計9月開幕，第四季尚有台中市2處新據點投入營運，可望持續挹注成長動能。

柏文表示，公司確實掌握各年齡層消費者的健身需求，全台69處「健身工廠」據點提供完整消費保障與最佳健身體驗，積極投入商品開發及團購，持續挹注營收成長動能，預期今年營收可望逐季成長創高，並同步帶動獲利顯著回升。