匯銀主管表示，台股31日收17,145.43點，下跌147.5點，三大法人賣超97.91億元，光是外資就賣超88.41億元；匯市操作方面，外資短線調節賣股匯出，加上7月股利匯出需求持續，推升整體成交量至近20億美元，新台幣7月一路貶不停、合計貶值近3角，預料8月仍是股利旺季，新台幣8月繼續回測31.5元關卡。

根據央行統計，7月主要亞幣普遍走升，以馬來西亞幣升值3.84％最強，其次為泰銖升值3.75％、韓元升3.38％、新加坡幣升1.94％、日圓升1.88％、人民幣升1.62％、菲律賓披索升0.57％；惟印尼盾貶值0.58％，新台幣7月貶幅0.94％淪為最弱。

匯銀主管指出，本周美國7月非農就業數據將公布，雖然美國通膨已降溫，但市場預期美國就業動能將維持強勁，支撐國際美元指數反彈，由於就業數據亮眼帶動，美國9月再次升息仍保留可能性，在預期無法全部消除，短線美元不會太弱，亞幣再次受到壓抑。

匯銀主管表示，若美國就業數據如預期強勁，9月美國升息可能性提升，國際美元將有撐，就資金移動角度，外資8月將持續匯出，再加上8月股利匯出更大量，外資匯出「油門繼續踩」，預估新台幣8月恐續貶、月線高機率連五黑，若貶破31.5元關卡，下一步將往31.8元低點測試，甚至貶破32元整數價位都不是不可能。

「整體來看，新台幣第三季持續偏貶機率較高」，匯銀主管表示，9月美國聯準會（Fed）談話將左右全球匯市走向，若確認升息告終，新台幣才可能大舉走升，但在真正進入降息循環前，美元指數在利差優勢之下，年底要回到「2字頭」機率不高。

整體亞幣方面，外匯交易員指出，近期匯市反映日本央行放寬收益率曲線控管（YCC）波動幅度，日圓受激勵大漲，但31日隨即下殺，顯示市場對此題材已反映完畢，後續還是要看日本通膨情況，若通膨持續上揚，才可能迫使日本改變貨幣政策，屆時日圓才可能完全反轉走強。