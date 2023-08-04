新台幣本周連續貶破31.3元、31.4元、31.5元、31.6元、31.7元五個價位，合計貶值達3.01角，周線收下連三黑，短線若貶破31.8元關卡，後續將往32元整數價位靠近。

「相對前幾個交易日，本周股匯走向趨於一致」，匯銀主管表示，台股4日下跌35.23點，收在16,843.68點，外資賣超103.43億元，近期外資補賣台股明顯，且在匯市操作也是偏向匯出，即時出口商月初繼續拋匯賣美元，但賣壓明顯不敵外資。

根據央行統計，美元指數上漲0.35％，主要亞幣全數走貶，尤其韓元重挫0.86％貶幅最深，其次為新加坡幣貶值0.34％、新台幣貶0.12％居中、人民幣小貶0.03％、日圓貶0.01％表現持平。

匯銀主管表示，新台幣近期幾乎以一天貶1角的速度向32元靠近，4日主要亞幣持續疲軟，新台幣自然就跟著走貶，開盤貶破31.7元價位後，全日多在31.698元至31.708元之間徘徊，而央行則在尾盤稍微調節，新台幣收盤貶幅縮小，僅貶值6.6分。

展望後續匯市走向，外匯交易員表示，短線先看美國非農就業數據，預計美國就業將維持強勁，美元指數預料有撐，後續亞幣還是「順順往下」、維持偏貶格局，下周新台幣先測試31.8元關卡，後續若貶破此價位，預計央行在31.9元會加強防守力道，不至於快速貶破32元整數價位。

不過，對於近期新台幣貶不停，央行外匯局長蔡烱民認為，「整體市場供需並未明顯失序」，7月下半月是因為外資在股市調節賣超，加上7、8月領到股利較多，外資主要是(美元)需求的一方，都是新台幣走貶的相關因素，但有廠商也進來結售，因此市場上的供需調節大致平穩。