就技術線型來看，韓元兌一美元目前在關鍵性價位，一旦貶破時，短期將失去支撐。韓元上周貶值的幅度在2.5%左右，貶幅創2月以來最大。因此，韓國匯市已出現資金外流情況。

韓國多元化投資券商Meritz認為，目前韓元想要升值也不太容易，因為全球大環境不允許。例如，10日要公布的美國7月通膨數據，一般認為會上漲，強化聯準會升息的意志。還有24日開始，全球央行年會（Jackson Hole）要舉行3天會議，屆時聯準會主席鮑爾也要發表對景氣的看法。

韓元兌換一美元，8日在1,305.47至1,311.30之間游走，韓元貶值0.3%左右。Meritz預估，市場風險偏好（Risk Appetite）減少下，未來一至兩周期間，韓元可能會先貶至1,315價位附近。

韓國大型銀行業者友利銀行（Woori bank）指出，跟韓國相比較，美國經濟成長顯然較快速，市場資金從韓國流到美國也是很正常的一種現象，預測韓元可能會貶到1,350。

友利銀行認為，韓國最大貿易夥伴中國大陸需求不佳，也影響到韓國出口，也是造成韓元孱弱不堪的原因之一。尤其是半導體方面，受到美國打壓，中國大陸製造業受到衝擊不小，半導體產業若想要短期內看見改善也沒這麼快。

外匯交易員表示，盤面觀察重點放在技術線型的200日移動平均線上，以及會不會比去年10月曾貶破1400的價位更差。不過，對外國觀光客來說，現在卻是來韓國旅遊花錢的好時機。