高旻示不只演技精湛，更擁有女神般的亮眼外貌。（優擎科技提供）

28歲韓國女星高旻示本月27日將首度來台出席醫美活動，雖然曾未造訪寶島，但她接受本報獨家專訪時表示，從出道前期，就常會透過台片來學習演技，特別喜歡《那些年，我們一起追的女孩》和《不能說的秘密》，「我記得《不能說的秘密》還被翻拍成了韓版，真的很佩服導演（指周杰倫）的才華」，並稱好像以夏季為背景拍攝的台灣電影，都有某種獨有的色調，「非常漂亮，所以我很期待要去感受一下台灣的夏天了」，更笑稱來台之前要再把電影拿出來複習一遍。

其實高旻示當初踏入演藝圈時，父母並不支持，「他們覺得這個工作太不穩定了，認為我幹嘛去做那麼辛苦的工作呢」，不過看到她在大銀幕、小螢幕都有不錯的成績，更在2021年憑藉《五月的青春》榮獲KBS女子優秀演技獎，便完全改變了態度，「現在成為了最支持我的人，也是我每次遇到困難依舊堅持下去的最大動力」，還害羞地透露，爸媽很愛拿她的作品去跟身邊親友們炫耀，「讓我每次都很不好意思，一直說『你們不要再這樣了啦』，但很開心他們非常喜歡」。

出道7年，塑造過多個經典角色，高旻示表示，對於演戲的初心一直都沒變，不論是主配角、戲分多寡，自己絕對都會投入百分之百的努力，「因為能在現場愉快地和尊敬的前輩們一起演戲，本身就是一件很幸福的事情了」，她也感性地表示，雖然自己總有一天會消失，但她演出的作品會永遠留存，「希望這些作品，都可以成為觀眾們看完後，會想要拿出來重溫的美好回憶」，因此她認為票房或收視率的好壞並不重要，最重要的是自己有沒有盡力演好，「想要好好地累積我的作品集」。

而高旻示不只演技精湛，更擁有女神般的亮眼外貌，不過她曾提到比起被稱讚漂亮，更希望別人誇她有魅力，被問及自認最有魅力之處時，她說，若是身體部位的話會選眼睛，但拋開外在，高旻示相當認同「認真的女人最美麗」這句話，「因為在我眼裡，把自己的本職做好的人真的非常帥氣，尤其是完成的那個瞬間，看起來特別有魅力」，認為自己應該也是在工作的時候最為耀眼，「所以我一直想要把每件事都做好」。