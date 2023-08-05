根據《紐約郵報》（New York Post）的報導，74歲的瓊（June Smith）在5月參加了由營利慈善機構「Omaze」舉辦的「百萬英鎊房屋抽獎（Omaze Million Pound House Draw）」活動，並以25英鎊成功中獎，獲得了位在英國西南端康沃爾郡（Cornwall）的一棟海濱豪宅，且無須額外繳納相關稅金。據了解，這棟豪宅擁有3層樓、7間臥室及9間浴室，並能在多個房間中享受美麗海景。

豪宅內的許多房間都設有落地窗，能直接欣賞到無敵美景。（圖／翻攝自英國房地產網站Rightmove）

報導指出，原先瓊在剛獲獎時，還未想好該如何處置這處房產，依據當地房仲業者估計，若是打算將其出租，在旅遊旺季甚至能開價每周1.4萬英鎊（約新台幣56萬元）。然而，在時隔了3個月後，瓊決定將豪宅販售出去，並依當初獲獎時估價的金額標價，是為450萬英鎊。

瓊提到，她已故的丈夫會非常喜歡這棟房屋的設計，但她至今仍無法相信自己獲獎，一切都如此「超現實」。而她也坦言，因為想用這筆幫助她所有的孩子、孫子們開啟人生新的篇章，才會決定將豪宅販售出去，但在把房子正式賣掉前，他們一家會先來這邊享受一次假期。

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