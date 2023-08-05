希臘今夏高溫不墜還有野火肆虐，正值觀光旺季卻嚇跑大批外國遊客，希臘總理周三（2日）宣稱，受羅德島野火波及的觀光客可於明（2024）年重返當地享受1星期免費假期。這張遠期支票還不到兌現時分，此刻還在希臘度假的觀光客已因另一問題抱怨連連：如果不願意花大錢向業者租用遮陽傘與躺椅，就沒辦法在美景如畫的沙灘上覓得一席之地。希臘官員承諾會加強查緝商家不法行為。

在希臘，私人海灘是非法性質，憲法規定沿海地帶均屬國有財產，保障大眾使用權。希臘對於觀光業十分倚重，入境度假人數激增，對於海灘設施與服務的需求也跟著大幅拉高，躺椅、帳篷、飲料點心、輕食，甚至經常喧鬧不已的音樂，都是希臘度假風情少不了的元素。

美聯社報導，地方政府開放一小部分的海灘供遊憩餐飲業者租賃，業者在夏季把各項設施引入海灘，有些店家出租1把遮陽傘加上2把躺椅要價超過100歐元（新台幣約3500元），令人咋舌。

熬過新冠肺炎疫情肆虐，希臘2021年夏天重啟國門，海灘湧入度假人潮。

觀光客如果不願花錢租傘租椅，今夏在希臘許多島嶼的海灘很難找到一席之地。愛琴海域的度假島嶼已有一些團體表達抗議，例如巴羅斯島（Paros）、納克索斯島（Naxos）、塞里福斯島（Serifos）。這些團體指控部分業者經常用高於海灘租約甚多的金額向觀光客「獅子大開口」，利用他們的設施占據整片海灘，有時甚至禁止不付費的觀光客在海灘上架設帳棚。

希臘媒體以「海灘巾起義」（the beach towel revolt）稱呼這波抗議浪潮。在海灘租賃業者以大量遮陽傘與躺椅「佔位」之前，一般人會攜帶浴巾到海邊鋪在沙灘上或躺或坐或臥。希臘檢察總長本周已下令立案調查。

希臘財政部長哈濟達基斯（Costis Hatzidakis）周三（2日）聲明，不會容忍違法行為，他已下令加強查緝。財政部說，當局已查獲3家業者在巴羅斯島2處海灘營業實況違反租約，政府會勒令他們撤離。