隨著穩健成長的業績，營運所需資金也隨之增加，截至今年第二季累計新承做之租金總額達新台幣100億元，累計營收新台幣110.3億元，同期比115%，創歷年新高，表現優異，藉由本次聯貸案的簽署將為公司營運發展挹注穩定資金，強化財務體質及業務能量。

本次聯貸案資金用以支應業務拓展及充實中期營運週轉金，為未來發展挹注穩定的資金來源，並以永續發展觀點置入ESG永續連結授信條件中，包含電動汽車及油電複合動力車(HEV)成長實績，另結合母公司和泰車之綠色永續指標，透過綠色金融落實永續發展願景，以期攜手金融機構共同朝向永續經營來邁進。

此案原預計籌募新台幣50億元，委由中國信託商業銀行、台灣銀行及永豐商業銀行統籌主辦，並邀集華南商業銀行、遠東商業銀行、第一商業銀行、全國農業金庫、台灣新光商業銀行、合作金庫商業銀行、台灣中小企業銀行及凱基商業銀行等11家金融機構共同參與，在金融機構踴躍支持下，超額認購達168%，最終以新台幣60億元結案，顯示金融機構對於和運租車永續經營之目標給予高度肯定，以實際行動支持企業成長。

和運租車為和泰車集團旗下一員，在新車租賃市場已蟬聯21年市占率第一，穩居汽車租賃龍頭地位，服務領域涵蓋企業長期租車、HAA勁拍、HOT保修及車商加盟、abc好車網等中古車價值服務，不斷致力於建構完整的租賃服務體系，迄今已成為國內最具規模及完備服務的租賃公司。