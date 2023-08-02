貝宜系統說，良好的業績，加上包括美國、英國、沙烏地阿拉伯和澳洲等大客戶的需求增加，讓公司預計全年業績優於預期。

自去年俄烏戰爭爆發以來，由於西方盟國支持烏克蘭，武器、彈藥和軍事裝置的需求大增。此外在亞洲的地緣政治加劇，許多周邊國家大力增加國防支出。

貝宜說，2023年每股盈餘將增加10~12%，高於此前財測的5~7%。公司還將全年銷售成長預測，上調到5~7%。

貝宜主要生產潛艇、戰鬥機、戰艦、作戰車輛，和其它軍用裝置。執行長Charles Woodburn說，公司處於有利位置，在未來幾年將持續成長。

今年1~6月，貝宜每股基本盈餘增加17%，至29.6便士(pence)。公司還說，中期派息將增加11%，來到每股11.5便士。上半年銷售並增加11%，來到120億英鎊。

在上半年，貝宜從捷克獲得了246輛步兵戰車的訂單。公司的MBDA部門也與波蘭簽約，將供應導彈和發射系統。