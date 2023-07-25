基於AI將大幅提升雲端服務供應商（CSP）、企業資本支出的預期，美銀證券台灣區研究部主管鄭勝榮直指，AI伺服器商機將點燃電子下游硬體族群未來數年的營收、獲利成長大浪潮。

金控旗下投顧研究機構賦予廣達300元目標價，是大型研究機構中最高，凱基投顧最新也將股價預期升至300元，加上美銀的293元，顯示大型機構法人對廣達股價持續升級的期待感更具共識。美銀賦予光寶科的180元推測合理股價，不僅直接飆上市場新高價，值得注意的是，其他研究機構先前賦予光寶科的目標價，均已全數達標，新一輪目標價調升潮似乎近在眼前。另外，美銀對台達電股價預期則是430元。

光寶科與台達電則是伺服器電源供應器全球兩大巨頭，合計市占率高達8成，美銀指出，光寶科是AI應用崛起的關鍵受惠者，享有來自雲端、5G、車用的各種成長推升力道，淨現金部位更是健康，進一步考量下半年起AI伺服器需求爆發，加上伺服器、電動車業務扮演未來幾年關鍵動能，評價面仍極具吸引力。

金控旗下投顧指出，廣達為美系CSP業者主要AI伺服器系統整合廠之一，根據調查，AI伺服器單位售價較傳統伺服器高出數倍，廣達打入全球四大CSP業者AI伺服器供應鏈，推測廣達今年在全球AI伺服器市占率約25％，預估2023、2024年AI伺服器出貨量達4.3萬與9.9萬台。此外，廣達伺服器是以整機櫃方式出貨，價格較一般型伺服器機櫃高出3倍；受惠AI伺服器長期成長動能強勁，法人估計，廣達2023年每股稅後純益（EPS）就會較前年度成長、來到8.27元，這是電子股中少見的佳績，2024、2025年大增至12.18元與14.29元。

根據美銀所做分析，推估廣達2024～2025年在AI伺服器市占率約40％～45％，在伺服器ODM廠可認列幾乎全部AI伺服器硬體價值（不含GPU）前提下，AI伺服器毛利率約有8％，研判廣達未來二年的營收與毛利，具上檔空間。