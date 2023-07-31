AI相關個股31日遭遇殺盤，在廣達、緯創等組裝代工廠重挫至跌停之下，相關AI股也跟進下跌，南俊今日也下跌3.59％，收盤價75.3元。
提列遷廠費用 南俊國際第二季續虧
伺服器滑軌廠南俊國際（6584）公布第二季自結損益，受到提列遷廠費用衝擊，南俊第二季持續繳赤字成績單，單季稅後淨損2,010萬元，每股稅後淨損0.33元；累計今年上半年稅後淨損2,354萬元，每股稅後淨損0.39元。
伺服器滑軌廠南俊國際（6584）公布第二季自結損益，受到提列遷廠費用衝擊，南俊第二季持續繳赤字成績單，單季稅後淨損2,010萬元，每股稅後淨損0.33元；累計今年上半年稅後淨損2,354萬元，每股稅後淨損0.39元。
AI相關個股31日遭遇殺盤，在廣達、緯創等組裝代工廠重挫至跌停之下，相關AI股也跟進下跌，南俊今日也下跌3.59％，收盤價75.3元。
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