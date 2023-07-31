AI相關個股31日遭遇殺盤，在廣達、緯創等組裝代工廠重挫至跌停之下，相關AI股也跟進下跌，南俊今日也下跌3.59％，收盤價75.3元。

「這四大個案」包辦北台中重劃區最高均總價
美國升息1碼 台積電漲4元至570 台股勁揚逾百點
這4國都殺了 剩台灣AI股在雲端！鐵嘴爆「1情況」斷言最後結局
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