國泰投信說明，00878能受到市場青睞，主因是其核心選股理念，不僅僅對殖利率有要求，同時也包含ESG、近四季EPS、殖利率平穩性等標準，提供投資人長期較安全、波動度小的投資選擇。在00878的指數規則下，成份股的權重分配較均衡，能抵禦產業波動的風險，適合投資人長抱投資。若逢此波除息前布局00878，隨Fed升息循環進入尾聲，有助於台股延續多頭格局，投資人有機會息收、價差兩頭賺。

國泰台灣5G+ETF（00881）為國內規模最大的台股科技主題ETF，亦是唯一一檔有配息的5G主題ETF，截至7月28日，基金規模逾新台幣484億元，受益人數超過30萬。受惠成分其持股中有超過8成屬於AI相關供應鏈，包含AI伺服器代工、晶圓代工、晶片設計、ABF載板、PCB、電源供應器等，截至7月24日，00881追蹤的「台灣5G+通訊指數」今年以來含息報酬37%，表現更勝台股大盤。

堪稱低波高息ETF始祖的國泰股利精選30 ETF（00701），自2017年上市以來，專挑競爭力佳、配息穩健的30檔產業龍頭股，並加入低波動「智能因子」（Smart Beta）策略，提供進可攻、退可守的報酬特性，今年以來追蹤指數成長逾2成。主因受惠AI伺服器需求進入爆發期，多檔概念股如：緯創、廣達、英業達等皆為00701成分股，增添成長動能；而00701成分股中有近3成為金融股，其穩定配息是抗波動的首選，隨著今年金融股獲利大翻身，未來配息應可期。