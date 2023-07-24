新浪財經報導，盤面上，大型科技股集體走弱，百度跌近3％，京東跌超2％，小米、美團、騰訊、阿里巴巴均跌超1％。大陸房地產股走低，碧桂園服務跌15％領跌；火電第三季業績有望進一步改善，電力股逆勢上揚。

概念股方面，大陸房地產股及物業管理股開高走低。新城發展、龍湖集團跌超10％領跌。摩根大通發表研究報告指，大陸國務院近日審議通過「在超大特大城市積極穩步推進城中村改造的指導意見」，市場未受激勵，主要是現階段政策未夠具體，並沒有提及現金補償、規模或資金支援等實施細節。考慮到不少內陸城市已積極重新開發城中村，認為今次推出並非新政策，未能緩解投資者對民營房企的流動性擔憂。

碧桂園服務大跌15.5％至港幣7.62元，股價創2022年11月以來新低。聯交所資料顯示，碧桂園服務總裁兼執行董事李長江於19日分兩筆減持共322.79萬股，套現逾港幣2,800萬元。完成後，他的持倉由0.15％降至0.11％。摩根大通將碧桂園、碧桂園服務、中駿集團評級下調至減持，並大削目標價。