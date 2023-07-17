關注美股上周五走勢，收盤S&P500下跌4.62點，下跌幅度0.10％，收在4,505.42點；道瓊指數上漲113.89點，上漲幅度0.33％，收在34,509.03點；那斯達克下跌24.87點，下跌幅度0.18％，收在14,113.70點；費半指數下跌46.72點，跌幅1.23％，收在3,750.41點。

美國聯準會理事Christopher Waller表示貨幣緊縮的滯後影響被過度誇大，聯準會沒有一定要隔次會議升息，若通膨的改善沒有進展且經濟活動並未放緩，升息的腳步應該越快越好，反之若未來兩次CPI數據像過去兩次一樣好，則聯準會可能停止升息。

第一金投顧分析，AI為長線發展趨勢，電子下游的電子代工廠、電子零組件廠，皆有機會因為AI伺服器的成長而持續提升評價。傳產方面，近期由於資金流往AI電子股，表現相對較弱，但其中亮點族群包含，重電族群擁題材續漲，其他例如造紙、電機機械、生技醫療，也都有一定漲幅。

此外，在消費性產品部分，目前終端消費性電子需求不如預期，手機、TV、PC在第三季可能旺季不旺，但股價大多位階也在低檔，因此若AI資金暫歇，則有機會迎來跌深補漲的可能，例如將在下半年有新機發表的蘋果供應鏈。最後，也是最重要的將是本周登場的台積電法說會，將定調消費性下半年的看法，以及COWOS產能規畫帶動 AI 相關成長的潛在空間。

選股方面，依舊回歸基本面，短線上漲過程中，可留意盤面較強的各族群類股，或接下來月營收持續創高等題材類股，長線上，聚焦持續成長產業趨勢，及季報年報等基本面選股，可持續留意展望亮眼的投資機會，挑選產業前景佳、營收展望優、高殖利率、低本益比等族群類股逢低布局，並嚴控持股水位與風險。