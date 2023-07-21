由於AI伺服器股多集中在電腦及週邊設備，帶動今天該類股股指數先蹲後跳、開低走高，到上午11點過後，指數大漲逾3.6％，成為台股大跌中明燈，在AI股點火大漲後，指數一度從大跌300點到拉升小跌110多點。

台股今天因緯穎拉升站上2,000元，也讓台股出現難得一見的5檔2,000元高價股盛況，包括信驊、大立光、世芯-KY、緯穎及力旺。

而受到關注的是，世芯-KY股價早盤一度來到2,230元，超車大立光；另外，緯穎早盤也奪下高價股四哥，衝到力旺之上。