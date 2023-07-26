恒指開盤跌93點報19,340點，曾跌145點報19,289點，之後跌幅收窄，曾僅跌29點，高見19,404點。截至10時38分，恒指跌133點報19,301點。
國指跌1.29％報6,518點。科指跌1.70％報4,185點。
大陸股市25日急升，今早亦修正。上證指數現報3,222點，跌9.47點或0.29％。
個股表現方面，騰訊跌0.8％報342.4港幣。阿里巴巴跌1.52％報93.7港幣。小鵬跌7.5％報60.1港幣，暫為表現最差科指成份股。
隔晚美股三大指數升幅都不足1％，道指連升第12個交易日；受惠於人工智慧熱潮，科技股上漲，不過微軟收盤後公布業績，盤後股價下跌。港股25日大升766點後，26日早盤走跌。
恒指開盤跌93點報19,340點，曾跌145點報19,289點，之後跌幅收窄，曾僅跌29點，高見19,404點。截至10時38分，恒指跌133點報19,301點。
國指跌1.29％報6,518點。科指跌1.70％報4,185點。
大陸股市25日急升，今早亦修正。上證指數現報3,222點，跌9.47點或0.29％。
個股表現方面，騰訊跌0.8％報342.4港幣。阿里巴巴跌1.52％報93.7港幣。小鵬跌7.5％報60.1港幣，暫為表現最差科指成份股。
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