恒指開盤跌93點報19,340點，曾跌145點報19,289點，之後跌幅收窄，曾僅跌29點，高見19,404點。截至10時38分，恒指跌133點報19,301點。

國指跌1.29％報6,518點。科指跌1.70％報4,185點。

大陸股市25日急升，今早亦修正。上證指數現報3,222點，跌9.47點或0.29％。

個股表現方面，騰訊跌0.8％報342.4港幣。阿里巴巴跌1.52％報93.7港幣。小鵬跌7.5％報60.1港幣，暫為表現最差科指成份股。