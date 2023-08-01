關注美股最新走勢，收盤S&P500上漲6.73點，上漲幅度0.15％，收在4,588.96點；道瓊指數上漲100.24點，上漲幅度0.28％，收在35,559.53點；那斯達克上漲29.36點，上漲幅度0.21％，收在14,346.02點；費半指數上漲9.87點，漲幅0.26％，收在3,861.63點。

由於美企業財報多優於預期，經濟可望軟著陸氣氛延續，在能源股領漲下，四大指數收盤同收小紅，那斯達克、S&P 500連5個月收漲。五大科技股漲跌互見，半導體多數走揚。台積電ADR跌1.7％。

第一金投顧指出，目前台股正進入產業旺季，第三季業績將走高，在基本面加持之下，雖然已經漲多，但回檔後仍有空間，空手者不急著抄底，強勢的績優股回檔後伺機布局。那斯達克與費半創下波段高後拉回，美股多頭格局不變，台股修正後仍將跟上美股走勢，今年為多頭不預設高點。

其中，AI族群是趨勢產業，周一開始漲多拉回，接下來幾天落底止跌後，強勢股拉回可以伺機布局。漲多拉回是正常現象，強勢個股回檔到支撐後，仍建議站在買方，包括伺服器代工、機殼、散熱、電源供應器、零組件等各產業龍頭個股可以留意。

群益投顧分析，外資7月31日賣超集中市場88.4億元，台指期由淨多單轉淨空3,786口留倉，指數呈現過高拉回，收盤跌破3、12日線，短線技術面轉為整理，個股進入調整階段，持股應確實依短期均線、汰弱留強因應，預料指數區間落在16,900點～17,400點。