報導指出,對於市場關心台海衝突是否升溫一事,張忠謀表示,他和許多人一樣,擔心中美在台灣問題上可能發生衝突,儘管他認為發生這種衝突的可能性很低。張忠謀說,「真正爆發衝突的可能性非常非常低。我希望避免這種情況。」

張忠謀還說,他並不擔心美國的政策會切斷中國公司獲得尖端半導體技術的管道。張忠謀也指出,美國公司將失去業務,中國將找到反擊的方法。(He noted U.S. companies would lose business and China would find ways to fight back.)

張忠謀表示,在台積電面臨地緣政治挑戰之際,他對自己不能坐在駕駛座上感到有些遺憾。但他表示,2018年退休的時間安排是合理的,「我確實確信我們已經取得了技術領先地位」。