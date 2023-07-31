茂順第二季合併營收12.93億元，改寫單季新高，季增14.52％，年增34.61％；上半年合併營收24.23億元，年增27.57％。由於茂順在手訂單能見度高，助攻今年營收有望逐季走高。

法人表示，茂順第二季營收創新高，加上匯兌有利條件，預估茂順第二季毛利率將突破40％，單季稅後純益將超過2.5億元、創單季新高，每股純益超過3元；上半年稅後純益逾4.61億元，每股賺進超過5.5元。

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