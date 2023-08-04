巨大集團表示，受到歐美通路庫存去化影響，毛利率21.3％，回到疫情前的水準，加上所得稅在未分配盈餘稅費增加等不利因素下，造成上半年獲利大幅縮水！

巨大集團表示，因大陸市場銷售強勁，第二季合併營收224.6億元，年減1.2%；第二季業外收益受惠於美元帶來匯兌利益，抵銷利息費用增加，稅前盈餘18.2億元，年減23.8％；但因所得稅費用增加，稅後純益11.8億元，年減34.4％，EPS 3.02元。