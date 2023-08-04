巨大集團表示，受到歐美通路庫存去化影響，毛利率21.3％，回到疫情前的水準，加上所得稅在未分配盈餘稅費增加等不利因素下，造成上半年獲利大幅縮水！
巨大集團表示，因大陸市場銷售強勁，第二季合併營收224.6億元，年減1.2%；第二季業外收益受惠於美元帶來匯兌利益，抵銷利息費用增加，稅前盈餘18.2億元，年減23.8％；但因所得稅費用增加，稅後純益11.8億元，年減34.4％，EPS 3.02元。
巨大（9921）集團今（4）日公布上半年財報，合併營收425.8億元，年減5.4％；稅後純益20.2億元，年減44.3％，上半年EPS 5.15元。
巨大集團表示，受到歐美通路庫存去化影響，毛利率21.3％，回到疫情前的水準，加上所得稅在未分配盈餘稅費增加等不利因素下，造成上半年獲利大幅縮水！
巨大集團表示，因大陸市場銷售強勁，第二季合併營收224.6億元，年減1.2%；第二季業外收益受惠於美元帶來匯兌利益，抵銷利息費用增加，稅前盈餘18.2億元，年減23.8％；但因所得稅費用增加，稅後純益11.8億元，年減34.4％，EPS 3.02元。
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