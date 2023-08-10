葡萄王隨著高基期效應緩解，7月營收維持去年同期79.4億元，年增0.23%。葡萄王指出，即將進入產業旺季，以往集團營收全年佔比下半年明顯較上半年強勁，加上胃乳線擴產完工並開始投產，雙倍的出貨量，可望帶動營收成長；上海葡萄王自有品牌即將誕生，預期可為營收添新動能；子公司葡眾規劃中新品也將伴隨旺季發表，三大事業體聯手挑戰營收再攀高峰。

母公司台灣葡萄王7月因主要客戶臨時調整出貨期程，所延遲業績預期將貢獻於Q3營收。值得一提，醫療體系合作開發的腸道保健品訂單，可望於近期轉換為實績，加上9月即將完成產能增倍後即投入生產，整體表現樂觀正向。

上海葡萄王7月營收人民幣仍有年增0.2%微幅成長率，唯考量匯兌損益的前提下，新台幣年減1.94%，月增率則表現穩健上升30.48%。上海葡萄王表示，延續年中大型展會的吸客效應，目前持續接洽新的客戶，並有望在9月份開始為展會客戶推出新品，預估整體業績將持續維持正向成長趨勢。此外，上海葡萄王自有品牌OBM Chanel將於Q3季末布建完成，Q4產生營收貢獻，屆時勢必成為營運新動能。

子公司葡眾7月業績隨著基期效應緩解，年增2.56%，緊接著8月將迎來今年首發新品。展望下半年度，傳統旺季加上新品陸續發布，營收可望站上新高點。