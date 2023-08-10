隆中第2季合併營收1.93億元，年增0.89％，營業利益0.35億元，年減0.17％，歸屬母公司業主淨利0.34億元，年增42.32％，每股盈餘0.82元，連續6個季度均維持獲利；累計上半年合併營收為3.87億元，年減1.3％，主要因委託開發收入減少，歸屬母公司業主淨利0.58億元，年減9.89％，每股盈餘1.39元。

智冠展望下半年，遊戲事業群旗下MyCard數位點數與整合行銷服務穩健成長，以集團一站式服務優勢銜接產業需求，逐步提高海外服務占比。智冠集團今年將擴展音樂創作服務，並推出專屬遊戲音樂線上平台，協助全球遊戲商打造具備高規格美術與音樂配音陣容的作品，提升沉浸式的遊戲聲光效果。

子公司網龍將審慎調整研發策略，持續與海外廠商洽談IP授權與合作開發機會，並將與東南亞區塊鏈業者合作推出《吞食天地 多元宇宙》鏈遊版，為海外玩家帶來全新玩法。

遊戲新幹線旗下長青端遊《信長之野望Online》、《新天龍八部 Online》、《完美世界2 Online》持續推出改版更新與節慶活動，預計下半年推出一款經典線上遊戲全新版本。

一帆數位逐步導入AI應用，提供多樣化的素材選擇，協助品牌制定精準行銷方案，近年來隨集團發展策略積極布局東南亞市場，未來將持續拓展數位廣告行銷服務版圖，期能藉由跨國事業帶動營運成長。

藍新第2季隨著母親節、端午節及618購物節等網購消費檔期，以及國內外旅遊需求增溫，推動代收付業務成長。「NewebPay藍新金流」將持續優化平台端應用服務，提供商店及消費者更完善的金流、物流、廣告行銷整合服務。旗下電支子公司簡單行動支付將加速推展「ezAIO簡單收」線下卡機應用，擴展實體通路合作據點；電子錢包「ezPay簡單付」除了國內及跨境收款服務，也已提供跨機構轉帳功能。

隆中代理發行的長青手遊《率土之濱》，暑假期間特別邀請丁特與Bebe等知名實況主一同來與玩家角逐周旋。此外，隆中向上教育基金會於8月獲頒親子天下「2023教育創新領袖獎」及「教育創新十大人氣票選獎」，基金會作為青年培力與社會影響力的平台，將怪咖紀錄片轉化為教案啟動思辨，跨領域行動創造改變，攜手體制內外教師社群、創新教育組織共同合作。