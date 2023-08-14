通膨升息消費緊縮讓第2季電子產業傳統淡季冷颼颼，所幸AI伺服器、新能源車及電競需求強勁，為奇鋐、建準、元山及力致等散熱廠營運挹注暖風，在淡季中突圍而出。

就第2季財報來看，力致是表現最亮眼的一家，無畏失去疫情紅利的消費型/商用型NB仍陷於買氣低迷泥沼，受惠於電競市場歷經長達1年的庫存調整後在Nvidia新顯卡帶動下重回成長軌道，以及電競電源持續朝高瓦特數發展，引爆電競NB換機潮，力致因提前佈局新一代電競NB風扇，讓力致第2季獲利大躍進，力致第2季合併營收為20.22億元，季增17.72%，營業毛利為4.39億元，季增35.64%，合併毛利率為21.72%，季增2.87個百分點，營業淨利為1.25億元，季增87.98%，營業淨利率為6.19%，季增2.31個百分點，在廢品收入、政府補助收入及約1.4億元匯兌收益共約1.56億元業外挹注下，單季稅後盈餘為2.59億元，季增7.21倍，單季EPS為3.33元，稅後淨利季增幅及單季每股盈餘榮登散熱廠之冠，累計上半年稅後盈餘為2.9億元，EPS為3.73元。

今年第1季受到車用IC供應不穩定影響的元山因取得車用IC長期供應方案，供貨狀況逐步穩定，且高速運算散熱產品因AI伺服器需求強勁，業績自第2季展現強勁成長力道，第2季合併營收為9.64億元，季增13.23%，營業毛利為1.73億元，季增26.96%，合併毛利率為17.95%，季增1.94個百分點，營業淨利為5492萬元，季增1.62倍，營業淨利率為5.7%，季增3.23個百分點，稅後盈餘為5191萬元，季增1.81倍，單季EPS為0.75元，在象徵本業的營業淨利及稅後盈餘的季增幅分別居散熱廠冠軍及亞軍，累計上半年稅後盈餘為7037萬元，EPS為1.01元。

建準受惠於高階伺服器及車用產品分別較去年同期成長35.1%及40%，第2季合併營收32.79億元，季增6.65%，營業毛利為9.23億元，季增13.48%，合併毛利率為28.15%，季增1.7個百分點，營業淨利為4.07億元，季增16.96%，營業淨利率為12.41%，季增1.1個百分點，稅後盈餘為4.31億元，季增55.25%，單季EPS為1.72元，累計上半年稅後盈餘為7.1億元，年增56.5%，EPS為2.83元。奇鋐第2季合併營收為148.71億元，季增25.66%，營業毛利為29.91億元，季增28.03%，單季合併毛利率為20.11%，季增0.37個百分點，營業淨利為15.47億元，季增14.43%，營業淨利率為10.41%，季減0.9個百分點，稅後盈餘為12.01億元，季增19.36%，單季EPS為3.18元；累計上半年稅後盈餘為22.08億元，年增19.88%，EPS為6.03元，雖然第2季營益率較上季下滑，但上半年EPS榮登散熱廠狀元。

就產品別來看，今年第2季散熱產品佔奇鋐營收比重約57%，機殼約佔13%，系統整合產品佔比約21%，富世達佔比約10%。