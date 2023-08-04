王品第二季合併營收53.81億元，季減4.07％、年增達52.74％，創歷史次高。營業利益4.25億元，季減14.46％、較去年同期大幅轉盈，創同期新高、歷史第四高。歸屬母公司稅後淨利3.61億元，季減3.36％、較去年同期大幅轉盈，每股盈餘4.84元，雙創歷史次高。

累計王品上半年合併營收109.91億元、年增達33.97％，營業利益9.23億元，較去年同期虧損0.93億元大幅跳升轉盈，歸屬母公司稅後淨利7.35億元，較去年同期虧損1.02億元大幅轉盈，每股盈餘9.85元、大賺近1股本，全數改寫同期新高。

王品今年以來兩岸營運同步強勁，受惠疫情干擾解除、展店效益及母親節、端午節連價聚餐效益需求，台灣事業群第二季營收41.35億元，僅季減1.53％、年增達59.82％。中國大陸事業群營收12.24億元，雖季減11.8％、仍年增達32.96％，表現同步回穩。

隨著兩岸營運同步好轉，王品第二季毛利率升至47.66％、創近2年半高，營益率7.91％亦創近10年同期高。累計上半年毛利率47.27％、營益率8.4％，分創近6年、近9年同期高，帶動上半年每股大賺近1股本，已超越2014～2022年的近9年全年表現。

展望第三季，暑期向來為餐飲旺季，王品對此以「一周開一店」步調加速展店，2日甫開出高價鍋物品牌「旬嚐」，8、9月將陸續展出火鍋、韓式料理、吃到飽業態等品牌分店，可望帶動旺季營收動能暢旺，並提前為年底節慶預作準備，持續增添成長動能。