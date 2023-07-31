關注美股上周五走勢，收盤S&P500上漲44.82點，上漲幅度0.99％，收在4,582.23點；道瓊指數上漲176.57點，上漲幅度0.50％，收在35,459.29點；那斯達克上漲266.55點，上漲幅度1.90％，收在14,316.66點；費半指數上漲83.49點，漲幅2.22％，收在3,851.76點。

美國勞工統計局公布第二季僱傭成本指數季增1.0％，低於市場預期的1.1％，雖仍高於疫情前水準，但已創下2021年第二季以來的最小增幅；有「聯準會傳聲筒」之稱的《華爾街日報》記者Nick Timiraos撰文表示上周五公布的僱傭成本指數及PCE物價指數雖然仍高於政策目標，但明確指向物價與薪資通膨正在 降溫，若此趨勢延續，聯準會於9月FOMC會議可能跳過升息，甚至年內都可能不再升息。

第一金投顧指出，AI相關是趨勢產業，目前全世界處於早期建置設備的軍備競賽階段，未來幾年獲利及業績趨勢往上，相關族群不預設高點。但漲多拉回是正常現象，盤面強勢個股回檔到支撐後，仍然是建議站在買方，包括伺服器代工、機殼、散熱、電源供應器、零組件等為盤面焦點。

國票投顧分析，KD指標於上周四黃金交叉，緊接著MACD柱狀體於上周五翻紅，目前兩個指標皆為正向訊號，代表多方趨勢成形，大盤要創今年新高應是指日可待。預料本周盤勢發展以震盪墊高的可能性較大，當前操作建議以上漲時買少、下跌時買多的方式因應。