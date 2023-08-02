累計上半年維持正成長，友通上半年合併營收75.81億元，年減2％，稅後純益2.23億元，年增12％，每股純益1.95元。
友通表示，第二季受全球通膨、美國升息及中國大陸復甦力道不如預期等因素影響，使整體表現略微降溫，不過經由過去幾季積極去化庫存，對比去年同期，自身的庫存至今已降至相對健康水位，客戶端庫存水位也在持續下降，風險陸續排除後，接下來整體營運將有機會逐步回歸正軌。
友通（2397）公告今年第二季財報，單季合併營收37.61億元，季減2%，年減3%，稅後純益9,800萬元，季減22%、年減15%，每股純益0.85元。
累計上半年維持正成長，友通上半年合併營收75.81億元，年減2％，稅後純益2.23億元，年增12％，每股純益1.95元。
友通表示，第二季受全球通膨、美國升息及中國大陸復甦力道不如預期等因素影響，使整體表現略微降溫，不過經由過去幾季積極去化庫存，對比去年同期，自身的庫存至今已降至相對健康水位，客戶端庫存水位也在持續下降，風險陸續排除後，接下來整體營運將有機會逐步回歸正軌。
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