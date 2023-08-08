展望下半年度，成霖指出，下半年營收雖可能受美國房市及通膨影響，但仍將維持溫和成長態勢，獲利將保持穩健成長。此外，海外資產處分利益擬年底前認列，將為獲利再添新柴。

成霖表示，為活化資產及充實營運資金，董事會決議，擬由子公司深圳成霖實業有限公司(成霖實業)與深圳市中泰和控股集團有限公司(中泰和)簽訂「宿舍使用權益轉讓協議」，處分成霖實業位於福山工業區之員工宿舍(帳列土地使用權與房屋及建築)，預計處分價款及利益分別為人民幣4000萬元(約新台幣1.76億元)及人民幣3300萬元(約新台幣1.45億元)，並依合約預計2023年底前完成資產移轉並認列相關處分利益，預計貢獻每股純益0.36元。

成霖第2季營收48.68億元，毛利率30.02%，季增2.91個百分，稅後純益1.67億元，季增2.9倍，較去年同期轉盈，單季每股純益0.41元。上半年營收92.08億元，毛利率28.59%，年增5.31百分點，稅後純益2.09億元，由虧轉盈，每股純益0.54元。