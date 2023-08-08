上洋上半年營收13.7億元、年減2.7%，歸屬母公司稅後淨利為1.1億元，年減48.9％。7月營收2.5億元，年增率33.4％，累計前7月營收為16.2億元，年增率轉正為成長1.54％。

上洋今年上半年商品銷售與洗衣服務之營收占全公司營收分別為81％及16％，由於大幅擴大維修服務人員編制，目標打造出業內頂級服務項目，加上擴大推廣宣傳，使營業費用增加。

上洋表示，下半年除空調與冰水機銷售，商用洗衣業務發展也多線佈局，自助洗衣品牌「SeSA」將首次前進高雄市開設直營示範店，高端精緻乾水洗品牌「RIV」則將進軍信義區知名百貨，搶攻信義區高端商務市場，並將陸續於大台北地區尋覓合適地點，預計年底前RIV共將開展3至5間店面。

上洋目前為日本AQUA商用洗衣機台灣獨家代理商，下半年起將陸續與原廠合作開拓其他海外國家市場，預計將參加新加坡、澳洲、印尼等國展會，讓更多國際客戶對AQUA商用洗衣機有進一步認識，並進一步促成未來的合作契機。