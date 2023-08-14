OPEL台灣總代理歐吉汽車秉持著深耕國內市場的決心，攜手經銷夥伴積極佈建銷售及服務通路，逐步完成新北、台中、台南以及高雄等四大旗艦點開幕，展現對台灣消費者的承諾。OPEL桃園旗艦展示暨服務中心今（14）日啟動試營運，由歐吉汽車攜手泰達打造北台灣最大旗艦點，為喜愛新世代德國車的消費者和車主提供舒適優質的賞車空間及服務體驗。

OPEL台灣總代理歐吉汽車王騰漢董事長表示：「歐吉汽車全力拓展經銷通路，延續深耕台灣市場的承諾，很高興於歡慶週年的時刻，迎來OPEL桃園旗艦展示暨服務中心啟動試營運，同時也是歐吉汽車今年在台成立的第五座旗艦點，而OPEL亞太區前二大旗艦點皆座落於台灣，也為OPEL寫下重要里程碑。歐吉汽車預計於年底陸續啟用內湖展示中心以及北台中體驗館，逐步拓展據點，透過完整的銷售暨售後服務體系，以充滿活力的全新品牌風格提供優質的購車與服務體驗。」

OPEL桃園旗艦展示暨服務中心坐落於桃園市中山路1316號，由經銷商購地自建佔地面積超過1200坪，斥資超過10億，位處桃園地區汽車品牌聚集精華地段，鄰近國道二號擁有優越便捷的交通優勢。考量地利之優勢OPEL桃園旗艦展示暨服務中心也將作為全方位據點，其中包含銷售及售服教育中心、鈑噴場廠及新車PDI整備中心，讓消費者和車主們皆能體驗高品質服務。

遵循全新品牌識別規範打造的OPEL桃園旗艦展示暨服務中心，以深灰巧妙搭配品牌標誌性檸檬黃，徹底展現德國全新世代新穎、大膽且獨特的設計風格；寬闊的展區完整展示新世代德國跨界潮旅MOKKA、純正德國 SUV GRANDLAND以及新世代德制潮流掀背ASTRA的獨特魅力，搭配大面積落地窗為展區帶來良好採光，寬敞明亮的客戶休憩區以及獨立專屬交車室，更是提供車主舒適且隱私的空間。

售後服務空間設置多個工位，其中包括6部專業級頂高機工作位、診斷智能工作位、電動車輛工作位等配置，並全數採用符合德國原廠規範的頂級維修工具設備和完善的輔助機具，以最高標準細心照護每一部回廠車輛。這座集合銷售、專業保修、售後服務、精品銷售、客戶服務等多項功能於一體的新世代服務據點，將為消費者及車主們帶來更舒適、便利與多元的全方位優質服務，也將成為OPEL台灣地區最頂級的品牌旗艦中心之一。